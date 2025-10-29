Ричмонд
С 30 октября на трассе «Новороссия» в Ростовской области закроют путепровод

Между Ростовом и Таганрогом изменится схема движения с 30 октября.

Источник: Комсомольская правда

С четверга, 30 октября, в Ростовской области перекроют движение на путепроводе трассы «Новороссия». Об этом сообщает Упрдор «Москва — Волгоград».

— Изменения связаны с началом капитального ремонта путепровода на 57-м километре автодороги Р-280 «Новороссия». Движение будет полностью закрыто на время работ на самом сооружении и подъездах к нему, — уточнили в управлении дорогами.

Для транспорта организованы временные съезды. Они обеспечат движение по маршрутам ДНР — Ростов-на-Дону, Таганрог — ДНР и Ростов-на-Дону — Таганрог.

В рамках ремонта на путепроводе добавят дополнительную полосу движения, заменят изношенные конструкции двух существующих полос и обновят дорожные элементы. Работы проходят в рамках модернизации федеральной трассы Р-280 «Новороссия» в Ростовской области.

На карте показали, как изменится схема движения. Фото: Упрдор «Москва — Волгоград».

Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок и соблюдать требования временных дорожных знаков.

