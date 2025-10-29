Дело актрисы Тарасовой о контрабанде наркотиков передано в суд

Напомним, актрису, известную по ролям в сериале «Интерны» и фильме «Холоп 2», задержали в аэропорту. В ее багаже были обнаружены запрещенные вещества. Отмечается, что в суде была выбрана мера пресечения. До 3 ноября 2025 года актрисе запрещено совершать определенные действия. В ходатайстве сменить меру пресечение на домашний арест отказано.