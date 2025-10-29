Компаний-должников лишат возможности получать налоговые льготы в Башкирии

Как сообщил председатель регионального Государственного Собрания Константин Толкачев, начиная со следующего года пользоваться льготами по транспортному налогу и налогу на имущество смогут только те организации, которые являются добросовестными налогоплательщиками и не имеют налоговой задолженности.