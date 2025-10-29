Компаний-должников лишат возможности получать налоговые льготы в Башкирии

Депутаты парламент Башкирии планируют принять закон, который ограничит предоставление налоговых льгот компаниям, имеющим задолженности перед бюджетом. Изменения будут внесены в республиканские законы «О транспортном налоге» и «О налоге на имущество организаций».
Как сообщил председатель регионального Государственного Собрания Константин Толкачев, начиная со следующего года пользоваться льготами по транспортному налогу и налогу на имущество смогут только те организации, которые являются добросовестными налогоплательщиками и не имеют налоговой задолженности.
По словам спикера, установление такого требования является логичным шагом, поскольку это вопрос не только справедливости и пополнения бюджета, но и стимул для компаний с неисполненными обязательствами улучшить платежную дисциплину и лучше соблюдать налоговое законодательство.
Согласно тексту законопроекта, льготы будут предоставляться организациям только при отсутствии отрицательного сальдо единого налогового счета по состоянию на 1 января года, следующего за налоговым периодом, за который запрашивается льгота.
Планируется, что депутаты рассмотрят и примут данный закон завтра на пленарном заседании парламента.
