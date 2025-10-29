Звезда «Ментовских войн» Устюгов вывел в свет жену, которая младше его на 17 лет

Аглая Шиловская, являющаяся ведущей шоу «Две звезды. Семейный подряд», предпочла для вечера образ в чёрной гамме. Её элегантное бархатное платье в пол отличалось глубоким декольте и было украшено ажурным декором в области лифа. Ансамбль дополняли лаконичные украшения, компактный клатч и пара замшевых ботильонов. Звезда «Ментовских войн», находясь рядом с молодой женой, выглядел подтянутым и строгим. Он выбрал для выхода классический костюм чёрного цвета, который сочетался с белой рубашкой и галстуком.