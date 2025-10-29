До 80% инсультов можно избежать: профессор рассказал, как защитить себя

Ишемический инсульт — заболевание, которое ежегодно приводит к смертям и тяжелым последствиям, включая параличи и нарушения речи. Однако большинство случаев инсульта можно предотвратить, заявил профессор Минздрава России Валерий Аракелян. Об этом пишет Life.ru.
— Это заболевание ежегодно уносит миллионы жизней по всему миру, а многих оставляет с тяжелейшими последствиями — параличами, нарушениями речи и памяти. Но главное, что нужно знать об инсульте сегодня: до 80% случаев можно предотвратить, — подчеркнул эксперт.
Пациентам с фибрилляцией предсердий, которая часто вызывает образование тромбов, рекомендуют пожизненный прием антикоагулянтов, снижающих риск инсульта на 60−70%. Также важно контролировать уровень сахара в крови и «плохого» холестерина, особенно у людей с высоким риском.
Аракелян призвал россиян старше 40−45 лет регулярно проходить профилактические обследования: измерять давление, сдавать анализы на глюкозу и липиды. Он напомнил, что подбор лекарств для снижения давления, нормализации холестерина и профилактики тромбов должен осуществляться только специалистом, самостоятельное лечение недопустимо.