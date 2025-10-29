Ричмонд
Россиянку не пустили в ОАЭ из-за внешности

Российскую туристку не пустили в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) из-за татуировок, пирсинга и нестандартного цвета волос. Инцидент произошел с жительницей Санкт-Петербурга Полиной в международном аэропорту Дубая.

Туристку из России не пустили аэропорту Дубая из-за тату и пирсинга.

«Нам прямо сказали: "В таком виде в нашу страну нельзя, сделайте обратный билет — или летите куда-то еще"», — приводит слова туристки telegram-канал URA.RU. Девушка рассказала, что за время разбирательств ее содержали изолированно и не предоставляли разъяснений до момента депортации.

«Нам прямо сказали: “В таком виде в нашу страну нельзя, сделайте обратный билет — или летите куда-то еще”», — приводит слова туристки telegram-канал URA.RU. Девушка рассказала, что за время разбирательств ее содержали изолированно и не предоставляли разъяснений до момента депортации.

Туристка намеревалась через Дубай попасть в одно из государств Африки, но после отказа властей ОАЭ была вынуждена экстренно изменить маршрут. Девушка с подругами приобрела билеты в Оман, где проблем с прохождением пограничного контроля уже не возникло. Полина заранее замаскировала татуировки специальным гримом, сняла пирсинг и надела хиджаб. Отмечается, что прямых законодательных запретов на татуировки или пирсинг в ОАЭ нет, но такие элементы внешности могут рассматриваться как нарушение моральных устоев страны.