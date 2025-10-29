Ричмонд
В Кировской области прошел форум-семинар по применению ИИ в госуправлении

Участие в нем приняли более 160 человек.

Форум-семинар, посвященный использованию технологий искусственного интеллекта (ИИ) в деятельность органов власти, прошел на базе Вятского государственного университета в Кировской области в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве информационных технологий и связи региона.

Форум-семинар собрал более 160 представителей областных органов власти и государственных организаций. В качестве спикера на мероприятии выступил уполномоченный по технологиям искусственного интеллекта в Республике Татарстан Булат Замалиев. Во время практической части форума-семинара участники освоили базовые техники промт-инжиниринга, познакомились с концепцией ИИ-агентов и научились обрабатывать документы, изображения и базы данных.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.