На заводe в Челябинскe создали дистанционно управляемый бульдозер

Во время трансляции право управлять бульдозером получил участник СВО из Челябинска, кавалер ордена Мужества Юрий Осолодков. Он был ранен и сейчас передвигается с помощью протеза. Такие травмы несовместимы с профессией бульдозериста в привычном смысле, однако технологии, применяемые заводом, позволяют освоить ее и маломобильным людям. Так, находясь за тысячи километров от спецтехники, оператор управлял ею из кресла на динамической платформе с VR-очками, транслирующими видео с камер машины и цифровую модель местности.