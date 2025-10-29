Ричмонд
На заводe в Челябинскe создали дистанционно управляемый бульдозер

Им управлял оператор из кресла на динамической платформе с VR-очками, транслирующими видео с камер машины и цифровую модель местности.

Тракторный завод «ДСТ-УРАЛ» провел первую в России публичную демонстрацию полного цикла укладки нижнего слоя дороги с помощью роботизированной техники, управляемой дистанционно. Разработка и создание данного аппарата соответствует задачам нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.

Во время демонстрации оператор отдавал команды укладчику из павильона международной специализированной выставки «Дорога 2025» в Минеральных Водах, в то время как сама машина выполняла работы, находясь на испытательном полигоне в Челябинской области. Основой технологии является создание высокоточной цифровой модели местности, где находится машина с помощью дронов-лидаров. Это нужно для навигации роботизированной техники и позволяет оператору видеть точное положение машин в реальном времени даже в условиях нулевой видимости.

Во время трансляции право управлять бульдозером получил участник СВО из Челябинска, кавалер ордена Мужества Юрий Осолодков. Он был ранен и сейчас передвигается с помощью протеза. Такие травмы несовместимы с профессией бульдозериста в привычном смысле, однако технологии, применяемые заводом, позволяют освоить ее и маломобильным людям. Так, находясь за тысячи километров от спецтехники, оператор управлял ею из кресла на динамической платформе с VR-очками, транслирующими видео с камер машины и цифровую модель местности.

Параллельно в автономном режиме работали экскаватор и самосвал на электромеханической трансмиссии производства «ДСТ-УРАЛ». Их действия были заранее запрограммированы в едином цикле, который один оператор может контролировать и при необходимости корректировать для нескольких машин одновременно.

Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.