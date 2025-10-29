Гагин ответил поговоркой, что будет с бойцами ВСУ при отказе от ультиматума

Военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с aif.ru рассказал, чем для ВСУ в зоне спецоперации обернется отказ от ультиматума. Сразу в нескольких крупных агломерациях противник терпит поражение.
Напомним, ранее ряд околовоенных Telegram-каналов сообщил, что у боевиков ВСУ в Красноармейске осталось совсем немного времени, чтобы сдать позиции и сбежать, сохранив себе жизнь.
Военный эксперт Андрей Марочко пояснил, что подобные ультиматумы в зоне СВО — частая практика. По словам Гагина, при отказе от ультиматума у боевиков ВСУ останется только один выход.
«Отвечу кратко. На самом деле есть поговорка: “Если враг не сдаётся — его уничтожают”. Это старая поговорка, на многих войнах она звучала. И по большому счёту, когда мы вели штурмовые действия в разных населённых пунктах в течение этой кампании, если враг не сдавался, он подлежал уничтожению. Мы всегда говорим, что у вас есть выбор: 200 или плен. Все прекрасно понимают, что если они не сдадутся, не сложат оружие, то будут подлежать ликвидации», — подчеркнул эксперт.
Ранее Марочко рассказал, что информацию об ультиматуме противник может получить разными способами, в том числе по рации взятого в плен украинского бойца.
Военный эксперт Евгений Михайлов добавил, что, кроме рации противника, для передачи информации в этом случае могут использовать листовки или даже громкоговорители.