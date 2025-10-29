VIII Большой детский фестиваль в Санкт-Петербурге продлится до 3 ноября

«В этом году фестиваль стал частью национального проекта “Семья”. Для нас это крайне важно, ведь Большой детский фестиваль — не только про детей, но и про семью в разных ее проявлениях. Он открыт для всех: для маленьких зрителей, которые впервые знакомятся с миром театра, кино и литературы; для подростков, которые ищут ответы на свои вопросы и находят на сцене отражение собственных переживаний; для родителей, которые видят в искусстве пространство для общения и понимания своих детей», — рассказал художественный руководитель фестиваля, народный артист РФ Сергей Безруков.