VIII Большой детский фестиваль в Санкт-Петербурге продлится до 3 ноября

Масштабный культурный форум для детей и подростков «VIII Большой детский фестиваль» проходит в Санкт-Петербурге с 11 октября по 3 ноября в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в городском комитете по культуре.
Крупное культурное событие объединило театральные постановки, кинопоказы, литературные встречи и образовательные программы для детей, подростков и их родителей. Театральная программа заняла большую часть фестиваля. На площадках города свои спектакли показывают труппы из Ульяновска, Москвы, Томска, Донецка, Республики Карелии и других регионов. Особое внимание уделили инклюзивным постановкам, в том числе спектаклю «Играем в Пушкина» для глухих и слышащих зрителей.
«В этом году фестиваль стал частью национального проекта “Семья”. Для нас это крайне важно, ведь Большой детский фестиваль — не только про детей, но и про семью в разных ее проявлениях. Он открыт для всех: для маленьких зрителей, которые впервые знакомятся с миром театра, кино и литературы; для подростков, которые ищут ответы на свои вопросы и находят на сцене отражение собственных переживаний; для родителей, которые видят в искусстве пространство для общения и понимания своих детей», — рассказал художественный руководитель фестиваля, народный артист РФ Сергей Безруков.
Помимо театральной программы, гости фестиваля могут посетить кинопоказы, встречи с писателями, мастер-классы для творческих студий и образовательные семинары для педагогов. По традиции победителей фестиваля определит независимое детско-юношеское жюри, в которое вошли 28 детей и подростков в возрасте от 8 до 16 лет из разных регионов страны.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.