Суд запретил продавать в России туалетную бумагу: подробности

Суд запретил продавать в России туалетную бумагу. Об этом пишет Telegram-канал 112 со ссылкой на постановление одного из московских судов. Правда, есть нюанс, это касается только той продукции, на которой изображены деньги, в частности тысячерублевые купюры.
Суд постановил, что информация на туалетной бумаге с изображением купюры номиналом в тысячу рублей является запрещённой. По данным канала, причиной запрета стало изображение на банкноте памятника князю Ярославу Мудрому, которого канонизировали. Суд постановил, что использование такого изображения на туалетной бумаге вызывает оскорбление у верующих и противоречит их духовным и моральным принципам.
Ранее KP.RU сообщил, что в России рассматривается запрет продажи алкогольных напитков всем, кто моложе 21 года. Сейчас же алкогольную продукцию можно купить с 18 лет. Несмотря на то, что законопроект был внесен для обсуждения в Госдуму еще 3 июля 2025 года, решение так и не было принято. Этот вопрос так и остался на уровне обсуждений.