Суд запретил продавать в России туалетную бумагу: подробности

Ранее KP.RU сообщил, что в России рассматривается запрет продажи алкогольных напитков всем, кто моложе 21 года. Сейчас же алкогольную продукцию можно купить с 18 лет. Несмотря на то, что законопроект был внесен для обсуждения в Госдуму еще 3 июля 2025 года, решение так и не было принято. Этот вопрос так и остался на уровне обсуждений.