Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В городе Октябрьском в Башкирии открыли мост через реку Ик

Он соединяет две республики — Башкортостан и Татарстан.

Мост через реку Ик ввели в эксплуатацию в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации городского округа Октябрьский Республики Башкортостан.

Мост через реку соединяет две республики — Башкортостан и Татарстан. Переправа, построенная в 1948 году, после капитального ремонта стала современной двухполосной магистралью с тротуарами, освещением и системами безопасности. Обновленная переправа будет пропускать до четырех тысяч автомобилей ежедневно, укрепляя транспортные связи между двумя регионами.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.