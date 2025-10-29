В городе Октябрьском в Башкирии открыли мост через реку Ик

Мост через реку Ик ввели в эксплуатацию в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации городского округа Октябрьский Республики Башкортостан.
Мост через реку соединяет две республики — Башкортостан и Татарстан. Переправа, построенная в 1948 году, после капитального ремонта стала современной двухполосной магистралью с тротуарами, освещением и системами безопасности. Обновленная переправа будет пропускать до четырех тысяч автомобилей ежедневно, укрепляя транспортные связи между двумя регионами.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.