Умер Андрей Куницын, известный регги-музыкант из Петербурга

В Петербурге ушел из жизни Андрей Куницын, известный российский регги-музыкант. Куницын был известен выступлениями под псевдонимами DR.I-BOLIT, I-BOL и RAS SIMEON. Звезда регги скончался на 67 году жизни. Об этом сообщил его соратник по музыкальной деятельности Герберт Моралес на странице Куницына во «ВКонтакте».
Андрей Куницын стал известен в мире регги в начале 1990-х годов. Он основал группу Rainbow Army Band и начал выступать в знаменитом петербургском клубе TamTam. Его музыка нашла отклик не только в России, но и за ее пределами. Магнитоальбомы, записанные Куницыным в домашней студии с 1986 года, стали популярными среди африканских студентов и даже обрели широкую известность в Африке.
Одним из значимых проектов Куницына был «Регги для детей», созданный в 1992 году. В этом проекте он адаптировал сказки народов мира и детские стихи советских писателей под редкий музыкальный жанр.
— Прощание с музыкантом пройдет 31 октября в крематории Петербурга, на Шафировском проспекте, 12, в 11:00, — написали на странице музыканта.