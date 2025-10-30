Умер Андрей Куницын, известный регги-музыкант из Петербурга

Андрей Куницын стал известен в мире регги в начале 1990-х годов. Он основал группу Rainbow Army Band и начал выступать в знаменитом петербургском клубе TamTam. Его музыка нашла отклик не только в России, но и за ее пределами. Магнитоальбомы, записанные Куницыным в домашней студии с 1986 года, стали популярными среди африканских студентов и даже обрели широкую известность в Африке.