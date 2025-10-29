Более 700 артистов выступили на фестивале «Вся Россия-2025» в Петербурге

Всероссийский фестиваль-конкурс «Вся Россия-2025» завершился в Доме молодежи Василеостровского района Санкт-Петербурга, сообщили в районной администрации. Мероприятие прошло в ходе национального проекта «Молодежь и дети» и собрало более 700 участников из разных городов страны.
В течение трех дней молодые артисты из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Великого Новгорода, Череповца и Твери демонстрировали свои таланты профессиональному жюри. Завершился конкурс двумя событиями: показом моды в направлении «Этностиль в одежде», где народные мотивы получили современное прочтение, и гала-концертом с лучшими номерами участников. Зрители смогли увидеть, как традиционная культура разных регионов страны находит новое воплощение в творчестве молодых исполнителей и дизайнеров.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.