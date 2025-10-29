Туристический информационный центр Смоленской области открылся на ж/д вокзале в Минске

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На железнодорожном вокзале станции Минск-Пассажирский открылся Туристический информационный центр Смоленской области, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
Туристический информационный центр находится в зале ожидания на третьем этаже. Здесь можно ознакомиться с достопримечательностями региона, турами и экскурсиями, а также приобрести сувенирную продукцию.
В мероприятии приняли участие губернатор Смоленской области Василий Анохин, заместитель председателя Витебского облисполкома Вячеслав Дурнов, первый заместитель начальника государственного объединения «Белорусская железная дорога» Александр Хорошевич, а также другие официальные лица.
Василий Анохин отметил, что Туристический информационный центр — не просто место для продажи экскурсий. «Центр даст понимание нашему братскому народу, какие общие ценности и достопримечательности у нас есть, ведь мы имеем единую историю и традиции. Он также будет способствовать привлечению туристов из Беларуси», — сказал губернатор и поблагодарил за оказанное содействие.
Проект послужит укреплению связей между регионами Республики Беларусь и Российской Федерации в рамках интеграционных процессов Союзного государства. -0-
Фото БЖД.