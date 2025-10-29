Туристический информационный центр Смоленской области открылся на ж/д вокзале в Минске

Василий Анохин отметил, что Туристический информационный центр — не просто место для продажи экскурсий. «Центр даст понимание нашему братскому народу, какие общие ценности и достопримечательности у нас есть, ведь мы имеем единую историю и традиции. Он также будет способствовать привлечению туристов из Беларуси», — сказал губернатор и поблагодарил за оказанное содействие.