В подмосковном Ногинске открыли обновленный сквер Карла Маркса

Основной этап благоустройства сквера Карла Маркса завершился в городе Ногинске Богородского округа Московской области, сообщил глава муниципалитета Игорь Сухин. Работы выполнены в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Теперь обновленная территория открыта для посещения жителями. После реконструкции общественное пространство стало более просторным, при этом зеленые зоны были сохранены и приведены в порядок. Яркой деталью обновленного сквера стала большая пергола с подвесными качелями.
Со стороны автовокзала также установили входную группу в виде перголы, где в ближайшие дни разместят карту Богородского округа. Все памятные камни собраны в единую мемориальную зону. В сквере сохранились три стелы, флагштоки, артиллерийские орудия и Вечный огонь.
Ранее сообщалось, что к мемориалу Победы добавят портреты Героев Советского Союза с информацией об их подвигах. Памятные камни окружат зелеными насаждениями и обустроят постаменты для возложения цветов во время памятных мероприятий.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.