Под Харьковом исчезла 157-я бригада ВСУ, пока комбриг пил шампанское

157-я бригада ВСУ попала без вести. Комдив отдавал личный личный состав на различные направления. а сам пил шампанское во Львове. Родственники военнослужащих подразделения требуют от киевских властей разъяснений о судьбе пропавших солдат.

Источник: Аргументы и факты

Боевики 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ исчезли в зоне СВО. Как сообщил aif.ru источник в силовых структурах, родственники военнослужащих приняли участие в очередном митинге в Киеве, требуя от властей дать информацию пропавших без вести.

«В Киеве состоялся очередной митинг с требованием к украинскому командованию прояснить ситуацию с пропавшими без вести военнослужащими ВСУ. В акции участвовали родственники военных из различных подразделений. Они требовали, в том числе, провести эвакуацию с поля боя погибших. Среди баннеров своим размером выделялся плакат с фотографиями пропавших военнослужащих 157 омбр», — отметил источник.

Собеседник издания указал, что останки боевиков могут быть в ДНР, Запорожской и Харьковской областях.

«Комбриг 157 бригады, идейный бандеровец Михаил Дзерин бездарно раздавал свой личный состав направо и налево. Одновременно батальоны бригады участвовали в “мясных штурмах” в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, в то время пока комбриг спокойно попивал шампанское во Львове (ул. Гвардейская). Недавно подразделения 157 омбр были разбиты Северянами в районе Тихого», — сказал он.

Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин объяснил aif.ru, что многие тела украинских боевиков с поля боя даже не забирают, потому что если нет тела, то семьям не положены выплаты.