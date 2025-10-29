«Комбриг 157 бригады, идейный бандеровец Михаил Дзерин бездарно раздавал свой личный состав направо и налево. Одновременно батальоны бригады участвовали в “мясных штурмах” в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, в то время пока комбриг спокойно попивал шампанское во Львове (ул. Гвардейская). Недавно подразделения 157 омбр были разбиты Северянами в районе Тихого», — сказал он.