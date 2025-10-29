Добровинский рассказал о планах Диброва лишить экс-жену фамилии

Российский телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что намерен защищать свою фамилию и не позволит носить ее бывшей супруге. Адвокат Александр Добровинский, который участвовал в процессе их развода, в среду, 29 октября, отметил, что это не получится сделать по закону.
— Понимаете, при разводе жена «в подарок» получает фамилию мужа. Если хочет, то может ее себе оставить. Сделать с этим ничего нельзя. Можно только просить за некое вознаграждение, чтобы бывшая взяла другую фамилию (девичью или нового мужа). У меня был такой случай с одним очень известным продюсером, когда супругу «убедили» взять девичью фамилию, — подчеркнул юрист.
По его словам, телеведущий вряд ли решится лишить Полину фамилии и своими словами о планах «юридически защитить свою фамилию» имел в виду другое. При этом Добровинский отметил, что если Дибров соберется судиться с бывшей женой насчет его фамилии, то ему придется заплатить за такую услугу, передает Starhit.ru.
По данным журналистов, сначала Дмитрий Дибров намеревался прокомментировать ситуацию с разводом, однако Добровинский отговорил его, объяснив свое решение тем, что не стоит опускаться до уровня публичных скандалов. Также юрист не стал давить на телеведущего, несмотря на то что он хорошо знаком с деталями дела.