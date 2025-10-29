Добровинский рассказал о планах Диброва лишить экс-жену фамилии

— Понимаете, при разводе жена «в подарок» получает фамилию мужа. Если хочет, то может ее себе оставить. Сделать с этим ничего нельзя. Можно только просить за некое вознаграждение, чтобы бывшая взяла другую фамилию (девичью или нового мужа). У меня был такой случай с одним очень известным продюсером, когда супругу «убедили» взять девичью фамилию, — подчеркнул юрист.