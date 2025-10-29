Драматический театр белорусской армии стал лауреатом международного фестиваля в России

«В основе спектакля — подлинные фронтовые письма, воспоминания блокадников, которые переплетаются со стихами, песнями и мыслями людей сегодняшнего дня. Мы сознательно отказались от привычной военной атрибутики, ведь нам хотелось поговорить в первую очередь о человеке — о его чувствах, страхах, надеждах. Все действие строится на эмоциях, движении, музыке», — отметил художественный руководитель Драматического театра Белорусской Армии Артем Пинчук. -0-