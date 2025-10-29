Драматический театр белорусской армии стал лауреатом международного фестиваля в России

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Драматический театр белорусской армии» стал лауреатом XIX Международного фестиваля театров стран ближнего и дальнего зарубежья «Соотечественники», который проходит в столице Республики Мордовия. В этом году фестиваль посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.
Белорусские артисты представили спектакль-концерт «Чтобы завтра было» — постановку, в которой через современные художественные образы осмысляется подвиг поколения, прошедшего через годы войны.
«В основе спектакля — подлинные фронтовые письма, воспоминания блокадников, которые переплетаются со стихами, песнями и мыслями людей сегодняшнего дня. Мы сознательно отказались от привычной военной атрибутики, ведь нам хотелось поговорить в первую очередь о человеке — о его чувствах, страхах, надеждах. Все действие строится на эмоциях, движении, музыке», — отметил художественный руководитель Драматического театра Белорусской Армии Артем Пинчук. -0-