Офицер ВСУ прочитал листовку и отдал приказал подчиненным сдаться в плен

Офицер ВСУ Александр Сергиенко приказал подчиненным сдаться в плен, прочитав агитационную листовку, передает Telegram-канал «Северный ветер».
По информации авторов канала, украинский офицер был отправлен командованием ВСУ на позиции в Сумской области.
«Там он обнаружил листовку с призывом сдаться в плен. После начала штурма позиции российскими войсками Александр принял единственное правильное решение, приказав своим бойцам сложить оружие и сдаться в плен», — следует из публикации.
Ранее замкомандира батальона с позывным «Рапира» рассказал, что российские подразделения сбрасывают с беспилотников на позиции ВСУ листовки, стилизованные под доллары. По его словам, такой подход увеличил число случаев сдачи украинских военных в плен.