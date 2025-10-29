Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Офицер ВСУ прочитал листовку и отдал приказал подчиненным сдаться в плен

Украинский офицер был отправлен командованием ВСУ на позиции в Сумской области.

Источник: Аргументы и факты

Офицер ВСУ Александр Сергиенко приказал подчиненным сдаться в плен, прочитав агитационную листовку, передает Telegram-канал «Северный ветер».

По информации авторов канала, украинский офицер был отправлен командованием ВСУ на позиции в Сумской области.

«Там он обнаружил листовку с призывом сдаться в плен. После начала штурма позиции российскими войсками Александр принял единственное правильное решение, приказав своим бойцам сложить оружие и сдаться в плен», — следует из публикации.

Ранее замкомандира батальона с позывным «Рапира» рассказал, что российские подразделения сбрасывают с беспилотников на позиции ВСУ листовки, стилизованные под доллары. По его словам, такой подход увеличил число случаев сдачи украинских военных в плен.