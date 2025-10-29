Додик поблагодарил Трампа за снятие санкций США с него и семьи

Лидер фракции «Союз независимых социал-демократов» в Республике Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик поблагодарил президента США Дональда Трампа за снятие американских санкций с него и семьи.
«Я благодарен президенту США Дональду Трампу и его соратникам за то, что исправили большую несправедливость, нанесенную Республике Сербской», — написал Додик в личном аккаунте в социальной сети.
29 октября Министерство финансов США сообщило, что страна сняла санкции с политика, а также членов его семьи, которые были введены администрациями экс-президентов Соединенных Штатов Джо Байдена и Барака Обамы.
Ранее KP.RU сообщал, что Милорад Додик предложил США сделку по минеральным ресурсам, чтобы заручиться поддержкой страны в вопросе признания автономии региона.