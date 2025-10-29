Суд приговорил основателя группы «Пасека» к 15 годам колонии за убийство

Как сообщила прокуратура столицы, в ночь на 7 июня 2024 года возле одного из жилых домов на Сиреневом бульваре между Медведкиным и двумя мужчинами произошла внезапная ссора. В ходе конфликта обвиняемый нанес Позднякову не менее 16 ножевых ранений, от которых тот скончался на месте.