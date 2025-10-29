Суд приговорил основателя группы «Пасека» к 15 годам колонии за убийство

Суд приговорил основателя рок-группы «Пасека» Романа Медведкина к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве экс-гендиректора компании «Цифровые платформы» Ивана Позднякова, а также в покушении на убийство учредителя той же организации Арсения Щельцина.
Как сообщила прокуратура столицы, в ночь на 7 июня 2024 года возле одного из жилых домов на Сиреневом бульваре между Медведкиным и двумя мужчинами произошла внезапная ссора. В ходе конфликта обвиняемый нанес Позднякову не менее 16 ножевых ранений, от которых тот скончался на месте.
После этого музыкант ударил ножом второго мужчину, причинив ему тяжкие травмы. Довести преступление до конца Медведкин не смог.
«Потерпевший оказал активное сопротивление, а в дальнейшем ему была оказана своевременная медицинская помощь», — указали в пресс-службе ведомства.
Медведкин признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), а также по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).