Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь и Республика Корея планируют расширить сотрудничество в туризме

Представители делегации из Республики Корея отметили схожесть культур и народов и потенциал для сотрудничества. Представители турассоциаций обменялись контактами.

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Республика Корея планируют расширить сотрудничество в туризме, сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму по итогам встречи заместителя министра спорта и туризма Олега Андрейчика с делегацией этой страны.

Олег Андрейчик рассказал о туристическом потенциале страны, акцентируя внимание на уникальных исторических и культурных памятниках, живописной природе и развитой инфраструктуре. Особое внимание уделено созданию туристических продуктов, ориентированных на корейских туристов. Обсуждалось взаимодействие по разным направлениям, включая культурно-познавательный, оздоровительный и экологический туризм.

Представители делегации из Республики Корея отметили схожесть культур и народов и потенциал для сотрудничества. Представители турассоциаций обменялись контактами.

Мероприятие прошло в рамках ознакомительного тура, который стартовал 27 октября. Гости побывали в замковом комплексе «Мир», национальном историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж», Национальном театре оперы и балета. Также в программе — посещение Национального художественного музея, открытие выставки корейской народной живописи, обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по столице.

Ознакомительный тур организован Министерством спорта и туризма Республики Беларусь совместно с Национальным агентством по туризму для развития культурных связей и туристического обмена. -0-

Читайте также:

Беларусь и КНДР договорились расширять взаимодействие по всем направлениям.

Фото Национального агентства по туризму.