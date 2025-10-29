29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Республика Корея планируют расширить сотрудничество в туризме, сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму по итогам встречи заместителя министра спорта и туризма Олега Андрейчика с делегацией этой страны.
Олег Андрейчик рассказал о туристическом потенциале страны, акцентируя внимание на уникальных исторических и культурных памятниках, живописной природе и развитой инфраструктуре. Особое внимание уделено созданию туристических продуктов, ориентированных на корейских туристов. Обсуждалось взаимодействие по разным направлениям, включая культурно-познавательный, оздоровительный и экологический туризм.
Представители делегации из Республики Корея отметили схожесть культур и народов и потенциал для сотрудничества. Представители турассоциаций обменялись контактами.
Мероприятие прошло в рамках ознакомительного тура, который стартовал 27 октября. Гости побывали в замковом комплексе «Мир», национальном историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж», Национальном театре оперы и балета. Также в программе — посещение Национального художественного музея, открытие выставки корейской народной живописи, обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по столице.
Ознакомительный тур организован Министерством спорта и туризма Республики Беларусь совместно с Национальным агентством по туризму для развития культурных связей и туристического обмена. -0-
Фото Национального агентства по туризму.