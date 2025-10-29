29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Республика Корея планируют расширить сотрудничество в туризме, сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму по итогам встречи заместителя министра спорта и туризма Олега Андрейчика с делегацией этой страны.