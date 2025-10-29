Ураган «Мелисса» стал самым мощным за 90 лет

Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC) в среду сообщил, что ураган «Мелисса», который ранее был классифицирован как шторм третьей категории по шкале Саффира-Симпсона, усилился до четвертой категории, приближаясь к Кубе. Позднее NHC заявил, что «Мелисса» достиг кубинской территории, обрушившись на провинцию Сантьяго-де-Куба с максимальной скоростью ветра около 195 километров в час.