Около 90 петербуржцев выступят в финале чемпионата «Абилимпикс»

В частности, финал «Абилимпикса» пройдет с 30 октября по 2 ноября. Сборная Санкт-Петербурга выступит в 34 основных и 4 презентационных компетенциях. Девиз соревнований этого года — «Нет предела — действуй смело!». Петербуржцы будут соревноваться в сферах строительства, креативных индустрий, информационных технологий и других. А во время деловой программы мероприятия представители образовательных учреждений Северной столицы проведут для финалистов чемпионата мастер-классы. Также они присоединятся к обсуждению профессиональной ориентации людей с инвалидностью.