Около 90 петербуржцев выступят в финале чемпионата «Абилимпикс»

Они поборются за победу в 38 компетенциях.

Сборная Санкт-Петербурга, состоящая из 86 человек, прошла в финал Национального чемпионата по профмастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями «Абилимпикс», который состоится в Москве при поддержке федпроекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в комитете по образованию Северной столицы.

В частности, финал «Абилимпикса» пройдет с 30 октября по 2 ноября. Сборная Санкт-Петербурга выступит в 34 основных и 4 презентационных компетенциях. Девиз соревнований этого года — «Нет предела — действуй смело!». Петербуржцы будут соревноваться в сферах строительства, креативных индустрий, информационных технологий и других. А во время деловой программы мероприятия представители образовательных учреждений Северной столицы проведут для финалистов чемпионата мастер-классы. Также они присоединятся к обсуждению профессиональной ориентации людей с инвалидностью.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.