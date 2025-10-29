Петербуржцы прошли обучение в проектной школе «Моя страна — моя Россия»

Пять школьников Санкт-Петербурга завершили обучение в междисциплинарной проектной школе «Моя страна — моя Россия» в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в городском комитете по образованию.
Трехнедельная образовательная программа проходила во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке. Она собрала финалистов и победителей всероссийского конкурса президентской платформы «Россия — страна возможностей». В составе петербургской делегации были учащиеся из школы № 253 имени капитана Державина, гимназии № 402 Колпино, школы № 311 Фрунзенского района, школы № 77 Петроградского района и лицея № 410 Пушкинского района.
За время программы участники прослушали лекции по социальному проектированию, освоили навыки командной работы и приняли участие в мастер-классах по искусству презентаций. Особое внимание было уделено творческим практикам ScienceArt и встречам с экспертами в области креативных индустрий, экологии и профессий будущего. Главным итогом обучения стал созданный школьниками макет «Города будущего».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.