Подозреваемые по делу об ограблении Лувра частично признали вину

Двое подозреваемых в ограблении Лувра в Париже частично признали вину в преступлении. Об этом в среду, 29 октября, сообщила прокурор Парижа Лор Бекко.
— Ничто на данном этапе не позволяет говорить о том, что грабители воспользовались помощью кого-то из сотрудников музея, — отметила она.
Так прокурор прокомментировала публикации СМИ о возможной причастности одного из охранников музея к краже. Журналисты со ссылкой на источник утверждали, что сотрудник музея якобы указал грабителям на уязвимости в системе безопасности, передает BFMTV.
25 октября французская полиция задержала одного из подозреваемых в ограблении Лувра в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль. Они также задержали в департаменте Сена-Сен-Дени второго подозреваемого в ограблении музея.
«Вечерняя Москва» узнала у искусствоведа, коллекционера и сотрудника Бюро Интерпола в России с 2006 по 2021 год Екатерины Бурковой, сколько драгоценностей похитили злоумышленники и как их планируют продавать, а также рассказала о других похожих ограблениях музеев.