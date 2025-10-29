Фицо заявил, что Словакия не подпишет никаких финансовых гарантий для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не будет подписывать какие-либо финансовые гарантии для Украины. По словам политика, по этому вопросу парламент республики проведет внеочередное заседание.
«Я не подпишу никакой гарантии для финансирования Украины, если речь идет о военных расходах на 2026−2027 годы», — заявил он журналистам в ходе пресс-конференции.
По словам Фицо, Словакия не намерена помогать «ни центом» в финансировании расходов на вооружение для киевского режима.
Ранее KP.RU сообщал, что Словакия намерена предоставить Украине пакет помощи, который будет включать инженерную и строительную технику. Также в него войдут системы разминирования «Божена» и оборудование для медицинской эвакуации.