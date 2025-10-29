Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо заявил, что Словакия не подпишет никаких финансовых гарантий для Украины

Роберт Фицо отказался подписывать гарантии для финансирования военных расходов Украины.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не будет подписывать какие-либо финансовые гарантии для Украины. По словам политика, по этому вопросу парламент республики проведет внеочередное заседание.

«Я не подпишу никакой гарантии для финансирования Украины, если речь идет о военных расходах на 2026−2027 годы», — заявил он журналистам в ходе пресс-конференции.

По словам Фицо, Словакия не намерена помогать «ни центом» в финансировании расходов на вооружение для киевского режима.

Ранее KP.RU сообщал, что Словакия намерена предоставить Украине пакет помощи, который будет включать инженерную и строительную технику. Также в него войдут системы разминирования «Божена» и оборудование для медицинской эвакуации.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше