Семья из Чувашии открыла клубничную ферму с помощью господдержки

Супружеская пара из села Именево в Красноармейском округе Чувашии открыла бизнес по выращиванию клубники, заключив социальный контракт по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.
Александра и Евгений воспитывают двоих детей: Злату и Максима. После заключения соцконтракта им предоставили 200 тысяч рублей. Эти средства они направили на создание тепличного хозяйства, покупку оборудования и посадочного материала.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.