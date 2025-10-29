Школьники собрали Wi-Fi-антенну на профильной смене в Петербурге

Интенсив Академии талантов и Нового физтеха ИТМО для ребят 14−17 лет прошел с 20 по 25 октября. В течение шести дней участники изучали принципы передачи сигналов, работу УКВ-радиостанций и спутниковой связи под руководством инженеров компаний «Радиал» и Matrix Wave, а также ученых Университета ИТМО. Теоретические занятия по радиофизике и беспроводной передаче энергии дополнялись практическими заданиями. Школьники самостоятельно изготовили Wi-Fi-антенну из жестяной банки, настроили спутниковую ТВ-антенну и создали RFID-метку.