В МВД назвали самые актуальные схемы мошенничества

«Мошенники создают фейковые профили в WhatsApp и Telegram, выдавая себя за чиновников, менеджеров и других высокопоставленных лиц… Цель — выманить средства, эксплуатируя доверие к власти и страх перед внеплановой проверкой», — говорится в материалах, опубликованных в Telegram-канале управления.
Отмечается, что мошенники используют тактику обратной социальной инженерии, создавая ситуацию или предлог, чтобы жертва сама инициировала связь со злоумышленником.
Также, как рассказали в управлении, мошенники взламывают аккаунты и записывают видеосообщения якобы от лица жертвы, руководителя компании с требованием выполнить «срочное поручение» или представляются руководителем школы или вуза.
«Злоумышленники звонят, пишут в мессенджерах (например, WhatsApp или Telegram) или отправляют sms, выдавая себя за представителей банка, налоговой или государственных служб… Человека убеждают перевести деньги на “безопасный счет”. Итог — средства уходят на счета аферистов», — добавили в ведомстве.
Согласно сообщению, для борьбы с мошенниками в марте 2026 года в рамках пилотного проекта будет налажено взаимодействие МВД, ЦБ, Роскомнадзора и банков. Также с 1 ноября операторы мобильной связи не смогут предоставлять услуги абонентам, чьи данные не прошли обязательную проверку, или тем, кто владеет более чем 20 сим-картами. С июля за «дропперство» предусмотрена уголовная ответственность до 6 лет лишения свободы.
Кроме того, как напомнили в ведомстве, Росфинмониторинг может приостанавливать подозрительные переводы, а на портале «Госуслуги» доступна услуга самозапрета на оформление кредитов и займов, с сентября эта услуга стала доступна во всех МФЦ. Также с 2022 года в России реализуется национальная программа по обучению граждан базовым навыкам цифровой безопасности с акцентом на подростков и пенсионеров.
В МВД напомнили, что необходимо проверять источники сообщений, не переходить по ссылкам и не оплачивать якобы госпошлины вне официальных порталов, не сообщать коды из sms и использовать двухфакторную аутентификацию и антивирусные системы.
«Помните: сотрудники госорганов и банков никогда не просят перевести деньги», — заключили в управлении.