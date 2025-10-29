В МВД назвали самые актуальные схемы мошенничества

Кроме того, как напомнили в ведомстве, Росфинмониторинг может приостанавливать подозрительные переводы, а на портале «Госуслуги» доступна услуга самозапрета на оформление кредитов и займов, с сентября эта услуга стала доступна во всех МФЦ. Также с 2022 года в России реализуется национальная программа по обучению граждан базовым навыкам цифровой безопасности с акцентом на подростков и пенсионеров.