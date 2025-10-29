Ярославль впервые примет Арфовый фестиваль

В фестивале примут участие ведущие арфисты страны: солистка оркестра Большого театра Татьяна Осколкова, доцент Московской консерватории Мария Федорова, солистка Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова Нина Куприянова и артистка оркестра Государственного академического Большого театра России Марина Чудакова. Для выступлений будет использована уникальная арфа фирмы Lyon & Healy. Эта компания известна как одна из лучших в мире по созданию музыкальных инструментов, и даже жителям столицы редко удается услышать ее вживую.