Ярославль впервые примет Арфовый фестиваль

Лучшие арфисты страны примут участие в Арфовом фестивале, который пройдет на сцене Ярославской филармонии 30−31 октября в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
В фестивале примут участие ведущие арфисты страны: солистка оркестра Большого театра Татьяна Осколкова, доцент Московской консерватории Мария Федорова, солистка Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова Нина Куприянова и артистка оркестра Государственного академического Большого театра России Марина Чудакова. Для выступлений будет использована уникальная арфа фирмы Lyon & Healy. Эта компания известна как одна из лучших в мире по созданию музыкальных инструментов, и даже жителям столицы редко удается услышать ее вживую.
В программе фестиваля — не только концерты, но и творческая встреча с композитором Валерием Киктой, солистками фестиваля и музыковедом Александром Барановым. Мероприятие пройдет при участии Ярославского губернаторского симфонического оркестра под руководством дирижера Василия Валитова. Молодые зрители смогут посетить концерты фестиваля по Пушкинской карте.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.