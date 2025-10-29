КГК Беларуси получит статус наблюдателя в Арабской организации высших органов финансового контроля

Заявка белорусской стороны поддержана во время встреч председателя ведомства Василия Герасимова с руководителями высших органов аудита (ВОА) Саудовской Аравии и Египта, состоявшихся на полях 25-го Конгресса ИНТОСАИ. В настоящее время руководитель ВОА Саудовской Аравии Хуссам Бен Абдулмохсен Аль-Ангари является председателем АРАБОСАИ, а глава ВОА Египта Мохамед Эль-Файсал Юссеф возглавляет Международную организацию высших органов аудита (ИНТОСАИ).