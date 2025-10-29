Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КГК Беларуси получит статус наблюдателя в Арабской организации высших органов финансового контроля

Заявка белорусской стороны поддержана во время встреч председателя ведомства Василия Герасимова с руководителями высших органов аудита (ВОА) Саудовской Аравии и Египта, состоявшихся на полях 25-го Конгресса ИНТОСАИ.

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Достигнута договоренность о получении Комитетом госконтроля Беларуси статуса наблюдателя в Арабской организации высших органов финансового контроля (АРАБОСАИ). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе КГК.

Заявка белорусской стороны поддержана во время встреч председателя ведомства Василия Герасимова с руководителями высших органов аудита (ВОА) Саудовской Аравии и Египта, состоявшихся на полях 25-го Конгресса ИНТОСАИ. В настоящее время руководитель ВОА Саудовской Аравии Хуссам Бен Абдулмохсен Аль-Ангари является председателем АРАБОСАИ, а глава ВОА Египта Мохамед Эль-Файсал Юссеф возглавляет Международную организацию высших органов аудита (ИНТОСАИ).

Официальное решение о получении КГК Беларуси статуса наблюдателя в АРАБОСАИ ожидается на Генеральной ассамблее этой организации. -0-

Читайте также:

Контрольные органы Беларуси и Пакистана подписали план совместных действий на 2026 год Контрольные ведомства Беларуси и Египта подписали меморандум о взаимопонимании.

Фото КГК.