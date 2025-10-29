В городе Веневе Тульской области отремонтировали две улицы

Ремонт улиц Володарского и Советской завершили в городе Веневе Тульской области в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Тулаавтодоре.
Работы затронули участки протяженностью около двух километров. Специалисты полностью заменили дорожное полотно и тротуары, обустроили съезды, установили новые бордюры, дорожные знаки и остановочные павильоны. На участках с интенсивным пешеходным движением были смонтированы искусственные неровности, а завершающим этапом стало нанесение четкой дорожной разметки.
Улица Володарского обеспечивает доступ к собору Воскресения Христова, гостинице «Заря», кинотеатру и туристско-информационному центру. Улица Советская теперь удобна для подъезда к городской больнице и спортивной школе.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.