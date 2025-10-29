Тело украинца на инвалидной коляске нашли в 180 километрах от города в Германии

В 180 километрах от немецкого города Ганновер правоохранители обнаружили труп украинца по имени Василий в инвалидной коляске. Об этом сообщила его сестра в личном блоге.
По ее словам, мужчина пропал в понедельник, 20 октября, во время прогулки в центре города. Его тело нашли на следующий день на берегу водоканала со следами насильственной смерти. Также у мужчины украли деньги, ценности и документы.
11 ноября 2024 года СМИ сообщили, что в южной части Германии рядом с деревней Оберрот дальнобойщика с Украины убили его иностранные коллеги из-за спора о президенте России Владимире Путине и спецоперации. Позднее полиция арестовала трех других участников драки, в результате которой и произошла трагедия.
1 сентября журналисты сообщили, что в немецком Фридланде в Нижней Саксонии 31-летний араб Мухаммад А. толкнул 16-летнюю беженку с Украины Лиану Кассай под поезд, который в тот момент ехал со скоростью 100 километров в час. В тот момент девушка разговаривала по телефону с дедушкой, и, когда Кассай толкнули, он понял, что что-то случилось, после чего сразу же позвонил родителям внучки. Когда те с полицией и врачами прибыли на станцию, девушка уже умерла.