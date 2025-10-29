На севере и северо-западе России прогнозируют полярные сияния

«На фоне умеренной геомагнитной нестабильности, наблюдающейся второй день подряд, в северных и северо-западных регионах страны сегодня будет возможно наблюдение полярных сияний. Наиболее благоприятные условия складываются в Мурманской и Архангельской областях, в Карелии, в ЯНАО (Салехард, Новый Уренгой) и республике Коми. Также повышены вероятности для Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — говорится в сообщении.