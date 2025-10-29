В Оренбург поступили 35 новых автобусов для городских маршрутов

Первые шесть машин уже вышли на городские маршруты. Остальные автобусы проходят техническое обслуживание и процедуру постановки на учет перед началом эксплуатации. Напомним, что в середине сентября в Оренбург уже поступили 15 автобусов этой же марки, которые успешно работают на городских линиях.