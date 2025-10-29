В Оренбург поступили 35 новых автобусов для городских маршрутов

Партию из 35 современных автобусов марки «СИМАЗ» получило муниципальное предприятие «Оренбургские пассажирские перевозки» в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации города.
Новые автобусы оборудованы кондиционерами, USB-разъемами для зарядки устройств, системами видеонаблюдения и бесконтактной оплаты проезда. Каждый автобус рассчитан на 22 сидячих места и может перевозить до 62 пассажиров, включая маломобильных граждан.
Первые шесть машин уже вышли на городские маршруты. Остальные автобусы проходят техническое обслуживание и процедуру постановки на учет перед началом эксплуатации. Напомним, что в середине сентября в Оренбург уже поступили 15 автобусов этой же марки, которые успешно работают на городских линиях.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.