Синоптики сказали про дожди и +15 градусов в Беларуси в четверг 30 октября

Синоптики прогнозируют теплую погоду в Беларуси 30 октября.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики сказали про дожди и +15 градусов в Беларуси 30 октября, в четверг. Подробности сообщает портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, в стране будет облачная с прояснениями погода. Местами, а днем по западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. Ветер окажется юго-западный, южным. Днем по западной части возможен порывистый ветер.

Днем температура воздуха окажется от +2 до +7 градусов. Днем прогнозируется от +8 до +13 градусов. Синоптики уточняют, что по южной части Беларуси воздух прогреется до 15 градусов.

Тем временем мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 ноября 2025: величина БПМ, ряда пенсий и пособий на детей, надо уплатить налог на квартиру, появится оплата картой в маршрутках, впереди большие выходные.

Кстати, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

А еще стало известно, какой будет кольцевая линия метро в Минске: шесть пересадочных станций.