Синоптики сказали про дожди и +15 градусов в Беларуси в четверг 30 октября

Синоптики сказали про дожди и +15 градусов в Беларуси 30 октября, в четверг. Подробности сообщает портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, в стране будет облачная с прояснениями погода. Местами, а днем по западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. Ветер окажется юго-западный, южным. Днем по западной части возможен порывистый ветер.
Днем температура воздуха окажется от +2 до +7 градусов. Днем прогнозируется от +8 до +13 градусов. Синоптики уточняют, что по южной части Беларуси воздух прогреется до 15 градусов.
