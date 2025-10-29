Россиянам рассказали о самых актуальных видах мошенничества: вот где чаще всего атакуют аферисты

Россиянам рассказали о самых актуальных видах мошенничества. Этой информацией поделилось МВД на своем официальном сайте.
«Мошенники создают фейковые профили в WhatsApp* и Telegram, выдавая себя за чиновников, менеджеров и других высокопоставленных лиц… Цель — выманить средства, эксплуатируя доверие к власти и страх перед внеплановой проверкой», — говорится в сообщении от правоохранительных органов.
Отмечается, что мошенники часто используют технику «обратной связи». Они интригуют жертву и делают всё, чтобы она сама перезвонила или связалась любым другим способом. В силовых структурах говорят, что так у жертвы не возникает ощущения, что ее обманывают, ведь человек сам инициировал звонок.
Ранее KP.RU сообщил о популярных способах обмана россиян по средствам мессенджера Telegram. Аферисты используют специальный чат-бот.
*— продукт компании Meta, которая признана в РФ экстремисткой и запрещена.