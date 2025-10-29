Россиянам рассказали о самых актуальных видах мошенничества: вот где чаще всего атакуют аферисты

Отмечается, что мошенники часто используют технику «обратной связи». Они интригуют жертву и делают всё, чтобы она сама перезвонила или связалась любым другим способом. В силовых структурах говорят, что так у жертвы не возникает ощущения, что ее обманывают, ведь человек сам инициировал звонок.