В Пензе обсудили развитие инклюзивного туризма

Всероссийская конференция Ассоциации неслышащих и слабослышащих экскурсоводов завершилась в Пензе, сообщили в Министерстве культуры и туризма Пензенской области. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Мероприятие собрало более 40 профессионалов из 25 городов России — от Калининграда до Южно-Сахалинска. Четырехдневная программа включала круглые столы, мастер-классы по клиентоориентированности и встречу с жителями города «Путешествуй по России: гид по самым ярким впечатлениям». Участники обсудили актуальные вопросы развития инклюзивного туризма.
Пензенский экскурсовод Елена Базина провела для гостей пешеходную экскурсию «В Пензе вся история России…» на русском жестовом языке. Мероприятие способствовало обмену профессиональным опытом и укреплению сообщества специалистов, работающих в сфере инклюзивного туризма по всей стране.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.