Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двум жительницам Петербурга вручили знаки «Жителю блокадного Ленинграда»

Губернатор Александр Беглов поблагодарил блокадников за преданность городу.

Торжественная церемония вручения знаков «Жителю блокадного Ленинграда» и юбилейных медалей «80 лет Победы» прошла в Санкт-Петербурге в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Среди первых 35 награжденных — две жительницы Васильевского острова, сообщает администрация района.

Галина Колова родилась в 1943 году в блокадном Ленинграде, где ее мать оставалась всю войну. Галина Полякова появилась на свет в 1941 году и была эвакуирована из города в июле 1942 года. Обе женщины впоследствии были удостоены медалей «Ветеран труда» за многолетний добросовестный труд. Губернатор Александр Беглов поблагодарил блокадников за преданность городу и сохранение памяти о подвиге ленинградцев.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше