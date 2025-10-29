Двум жительницам Петербурга вручили знаки «Жителю блокадного Ленинграда»

Галина Колова родилась в 1943 году в блокадном Ленинграде, где ее мать оставалась всю войну. Галина Полякова появилась на свет в 1941 году и была эвакуирована из города в июле 1942 года. Обе женщины впоследствии были удостоены медалей «Ветеран труда» за многолетний добросовестный труд. Губернатор Александр Беглов поблагодарил блокадников за преданность городу и сохранение памяти о подвиге ленинградцев.