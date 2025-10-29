Двум жительницам Петербурга вручили знаки «Жителю блокадного Ленинграда»

Торжественная церемония вручения знаков «Жителю блокадного Ленинграда» и юбилейных медалей «80 лет Победы» прошла в Санкт-Петербурге в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Среди первых 35 награжденных — две жительницы Васильевского острова, сообщает администрация района.
Галина Колова родилась в 1943 году в блокадном Ленинграде, где ее мать оставалась всю войну. Галина Полякова появилась на свет в 1941 году и была эвакуирована из города в июле 1942 года. Обе женщины впоследствии были удостоены медалей «Ветеран труда» за многолетний добросовестный труд. Губернатор Александр Беглов поблагодарил блокадников за преданность городу и сохранение памяти о подвиге ленинградцев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.