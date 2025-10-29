В Башкортостане змея укусила своего владельца за интимное место

Домашняя змея укусила своего хозяина за интимное место в Башкортостане. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
41-летний житель Салавата долгое время увлекается необычными домашними питомцами. За годы он стал владельцем настоящего террариума. Несмотря на многолетний опыт, у мужчины уже были случаи нападения опасных животных. В этот раз агрессию проявил каспийский полоз (лат. Dolichophis caspius) — неядовитая, но большая и мощная змея.
Рептилия укусила мужчину несколько раз, поразив его в разных местах тела, включая руки, ноги и интимные места, говорится в публикации.
Прибывшие медики отметили, что непосредственной угрозы для жизни нет из-за отсутствия яда у этого вида змей. Тем не менее, в области паха у пациента образовалась обширная гематома от укуса. Такие травмы требуют серьезного медицинского вмешательства, длительного наблюдения и антибактериальной терапии для предотвращения инфекций и возможных осложнений, учитывая специфическую локализацию и высокий риск инфицирования.
Случай вызвал большой резонанс в профессиональном сообществе. Герпетологи и владельцы серпентариев подчеркивают, что даже неядовитые змеи, такие как каспийский полоз, могут представлять серьезную физическую угрозу. Их укусы могут быть крайне болезненными и приводить к значительным повреждениям мягких тканей, разрывам сосудов и аллергическим реакциям. Поведение рептилий, особенно в неволе, может быть непредсказуемым, а агрессию могут спровоцировать такие факторы, как линька, голод, стресс или резкие движения владельца, передает MK.ru.
В прошлом году произошел похожий случай. В Таиланде змея, вылезшая из унитаза, укусила сидевшего на нем мужчину.