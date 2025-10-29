В Башкортостане змея укусила своего владельца за интимное место

Случай вызвал большой резонанс в профессиональном сообществе. Герпетологи и владельцы серпентариев подчеркивают, что даже неядовитые змеи, такие как каспийский полоз, могут представлять серьезную физическую угрозу. Их укусы могут быть крайне болезненными и приводить к значительным повреждениям мягких тканей, разрывам сосудов и аллергическим реакциям. Поведение рептилий, особенно в неволе, может быть непредсказуемым, а агрессию могут спровоцировать такие факторы, как линька, голод, стресс или резкие движения владельца, передает MK.ru.