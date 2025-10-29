Школьники из Петербурга победили во всероссийском хакатоне «РАЗУМ 2.0»

Ученики школы № 31 Василеостровского района Санкт-Петербурга заняли первое место во Всероссийском хакатоне «РАЗУМ 2.0», который проводился в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Василеостровского района города.
Хакатон был организован Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом и собрал школьников и студентов, увлеченных современными технологиями. Команда «ТехноПорт», в состав которой вошли Дмитрий Сокин, Даниил Коссиковский и Михаил Васильев, одержала победу в треке «3D-моделирование». В ходе соревнований участники работали над реальными кейсами от индустриальных партнеров и получали экспертную оценку своих проектов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.