В Москве суд отклонил жалобу блогера Каца* на заочный арест

Напомним, что блогер Максим Кац* объявлен в розыск на территории всех государств-членов Интерпола. С февраля 2022 года он находится за пределами России. В начале октября завершилось расследование по его делу. По данным следствия, Кац* неоднократно уклонялся от выполнения требований законодательства об иностранных агентах.