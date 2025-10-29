Ричмонд
В Москве суд отклонил жалобу блогера Каца* на заочный арест

Мосгорсуд отказался смягчить меры наказания для блогера Максима Каца*, осуждённого на восемь лет за распространение ложной информации о действиях ВС России. Следственное разбирательство продолжается, и очередное слушание дела назначено на ноябрь.

Источник: Life.ru

«Мосгорсуд утвердил постановление о заочном аресте Каца*» — рассказал РИА «Новости» информированный источник.

Напомним, что блогер Максим Кац* объявлен в розыск на территории всех государств-членов Интерпола. С февраля 2022 года он находится за пределами России. В начале октября завершилось расследование по его делу. По данным следствия, Кац* неоднократно уклонялся от выполнения требований законодательства об иностранных агентах.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

