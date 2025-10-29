В Тюмени установили общественные туалеты с дополнительными удобствами сразу в двух скверах

В Ленинском округе горячее водоснабжение уже подключено в трех из девяти общественных туалетов, расположенных на озелененных территориях. В ближайшее время в новом туалете Тенистого сквера завершат пусконаладочные работы — после этого он будет открыт для посетителей. В зимний период режим работы запланирован с 9:00 до 20:00, а в летний — с 9:00 до 22:30.