В городе Облучье Еврейской АО модернизируют библиотеку

Облученская городская библиотека Еврейской автономной области станет модельной в 2026 году в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в администрации района.
В учреждении планируют провести текущий ремонт, закупить новую мебель и интерактивное оборудование, а также обновить книжный фонд. Особое внимание будет уделено созданию условий для людей с ограниченными возможностями здоровья. После модернизации библиотека получит доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки, что позволит создать современное многофункциональное пространство, сочетающее традиции чтения с новейшими технологиями.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.