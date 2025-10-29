Реальный смысл мирных инициатив США. О тактике Трампа в отношении России рассказал эксперт

«Мы не знаем, что было в Анкоридже, до чего договорились, но президент России отправляется в Пекин, переговоры между лидером РФ, Китаем и Индией. А затем была Генеральная Ассамблея ООН, на которой Трамп опять обрушивается, можно сказать, с площадной бранью на Россию, грозит всеми карами. Результат нулевой. После этого он выпускает на трибуну генерала Келлога (спецпосланника президента США. — Прим. БЕЛТА) и своего вице-президента Вэнса, которые заявляют, что США готовы поставить киевскому режиму “Томагавки” и снять все ограничения на их использование, но при этом добавляют, что решение еще не принято, нужно посмотреть, как поведет себя Россия. Когда и это не сработало, уже лично Трамп заявил о том, что почти принял решение, приедет Зеленский и, скорее всего, даст согласие — Россия трепещи или принимай мои условия. После этого был звонок президента России. Мир опять отошел от опасной черты, потому что на следующий день Трампу нужно было признать, что он болтун, либо поставить эти ракеты и тогда — новый виток эскалации, чреватый третьей мировой войной», — сказал Игорь Шишкин. -0-