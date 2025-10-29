Реальный смысл мирных инициатив США. О тактике Трампа в отношении России рассказал эксперт

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смысл мирных инициатив президента США Дональда Трампа — поставить в результате мирного соглашения безопасность России в полную зависимость от Соединенных Штатов. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказал эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.
Рассуждая о риторике президента США, Игорь Шишкин отметил, что она призвана приводить в жизнь национальные интересы Штатов: «А что же это за национальные интересы США, которые требуют от Трампа выступать с этими миротворческими инициативами? Ответ может быть, если наложить все эти заявления Трампа на уже доказанную готовность России идти на широчайшие компромиссы».
Способы другие, но цель та же. Эксперт о том, чего на самом деле хочет Трамп Что будет, если отвергнуть «руку помощи США», рассказал эксперт.
«С той стороны постоянно идет, что он готов к миру, а Россия не идет. Значит условия, которые он предлагает, несколько не соответствуют национальным интересам России. Можно такое предположить. Мы не знаем, что конкретно предлагает Трамп, что отвечает Путин — это естественно. Мирные переговоры должны вестись в глубочайшей тайне, — сказал эксперт. — Но становится ясно, что предыдущая администрация Байдена попыталась нанести стратегическое поражение России, сломав ее через колено, через боевые действия. Не получилось. Более того, США оказались на грани прямого столкновения с Россией. А это самоубийство для Соединенных Штатов. Нужно это им? Нет. Кстати, и Байден об этом говорил, что никакого прямого столкновения с Россией допускать нельзя».
Игорь Шишкин заметил: когда курс Джо Байдена на такую форму стратегического поражения провалился, приходит Дональд Трамп со своими мирными инициативами. «Смысл которых, на мой взгляд, только в одном — поставить в результате мирного соглашения безопасность России в полную зависимость от Соединенных Штатов. Только этим я объясняю его стремление к миру, потому что все эти рассказы про то, как он любит мир, — все для детского сада», — сказал эксперт Института стран СНГ. По его словам, это объясняет и тот факт, что российская сторона, несмотря на все свои ранее сделанные заявления и действия, до сих пор не заключила на условиях Дональда Трампа мир.
Эксперт обратил внимание на ход миротворческого процесса американского президента. «Первые полгода Трамп везде и всюду расточал только комплименты России, президенту РФ рассказывал, как он любит его и Россию, какое светлое будущее ждет после заключения большой сделки. Кстати, он Ирану тоже говорил, что если они примут его условия, то Иран будет просто самая счастливая страна во всем мире, — отметил Игорь Шишкин. — Не сработало. Россия не поддалась. Тогда в июле Трамп выступает с ультиматумом России, он перешел фактически на терминологию Обамы, обещал санкции из ада, что российская экономика будет разорвана в клочья, дал 50 дней на размышление, а иначе будет все — небо упадет на землю (потом он даже сократил этот срок). Россия никак не отреагировала. Было только несколько заявлений Пескова. И затем прямо перед истечением этого срока встреча в Анкоридже, которая позволила отвести мир от опасной черты и, кстати, спасти Трампу лицо, потому что Россия не выполняет его условия, значит — нужно что-то делать либо признать, что ты болтун».
«Мы не знаем, что было в Анкоридже, до чего договорились, но президент России отправляется в Пекин, переговоры между лидером РФ, Китаем и Индией. А затем была Генеральная Ассамблея ООН, на которой Трамп опять обрушивается, можно сказать, с площадной бранью на Россию, грозит всеми карами. Результат нулевой. После этого он выпускает на трибуну генерала Келлога (спецпосланника президента США. — Прим. БЕЛТА) и своего вице-президента Вэнса, которые заявляют, что США готовы поставить киевскому режиму “Томагавки” и снять все ограничения на их использование, но при этом добавляют, что решение еще не принято, нужно посмотреть, как поведет себя Россия. Когда и это не сработало, уже лично Трамп заявил о том, что почти принял решение, приедет Зеленский и, скорее всего, даст согласие — Россия трепещи или принимай мои условия. После этого был звонок президента России. Мир опять отошел от опасной черты, потому что на следующий день Трампу нужно было признать, что он болтун, либо поставить эти ракеты и тогда — новый виток эскалации, чреватый третьей мировой войной», — сказал Игорь Шишкин. -0-