ГАИ Уфы напомнила о правилах дорожного движения в гололёд

— Не торопитесь с манёврами. Чем они более предсказуемы для участников движения, тем лучше. Будьте осторожны у переходов и заранее снижайте скорость. Не гоняйте, следите за дистанцией, старайтесь избегать резкого торможения. Постарайтесь не перестраиваться без прямой необходимости.