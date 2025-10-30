ГАИ Уфы напомнила о правилах дорожного движения в гололёд

По законам межсезонья вскоре стоит ожидать мокрого снега и ночных заморозков. А они приводят к гололёду и ухудшению видимости на дорогах. В пресс-службе мэрии Уфы собрали советы специалистов по дорожному движению.
— Проверяйте фары, дворники, электропроводку и заряд аккумулятора. Из-за короткого дня, осадков и тумана видимость ухудшается.
— Не торопитесь с манёврами. Чем они более предсказуемы для участников движения, тем лучше. Будьте осторожны у переходов и заранее снижайте скорость. Не гоняйте, следите за дистанцией, старайтесь избегать резкого торможения. Постарайтесь не перестраиваться без прямой необходимости.
— Поменяйте шины до начала снегопада. Ставить зимние шины следует, когда средняя температура за несколько суток достигает +5 градусов, поскольку в этот момент незначительные изменения температуры уже могут приводить к гололёду.
— Пешеходам стоит надеть световозвращатели и ходить по тротуарам. Переходите дорогу только по пешеходным переходам, убедившись, что это безопасно.
С сильным туманом жителям Уфы пришлось столкнуться совсем недавно.