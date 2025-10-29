Новая «смерть» Позднякова: пиар или правда? Разбираем очередную инсценировку в Индонезии

Ранее Поздняков уже инсценировал свою смерть. Пять лет назад, в 2020 году, появлялась подобная новость, якобы основателя «Мужского государства» зарезали в подъезде его дома в Стамбуле. Но позже блогер сам вышел на связь и признался, что это была постановка ради хайпа, ведь такие новости хорошо подогревают интерес к его персоне и деятельности, которой он занимается. Да и ему самому понравилось следить за тем, как все обсуждают его гибель.