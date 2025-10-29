В Мержаново Ростовской области восстановили сгоревший маяк из кинофильма

В Мержаново Ростовской области почти завершили восстановление сгоревшего маяка, который был построен в качестве декораций для фильма и стал местной достопримечательностью. Об этом сообщается на странице ландшафтного парка.
Напомним, маяк полностью сгорел 30 августа из-за ландшафтного пожара. Уже в середине сентября строители приступили к восстановительным работам. Новый объект построили всего за два месяца.
— Реставрация маяка подходит к завершению — осталось добавить несколько волшебных деталей, и мы с радостью представим вам новую сказку, — сообщили представители парка.
Внешний вид маяка сохранили, но использовали более прочные материалы. Теперь он стал огнеупорным и влагостойким. Рядом также построили новый домик смотрителя.
Сам объект первоначально создали в 2017 году для съемок сериала «Смотритель маяка». После окончания съемок постройка стала популярной туристической достопримечательностью.
